To najzdrowsze warzywo na świecie. Wspiera wątrobę, obniża ciśnienie

Nie jest tajemnicą, że warzywa i owoce to źródło wielu witamin i składników odżywczych. Powinny być one nieodłącznym elementem zdrowej diety, a dietetycy przypominają, że porcję warzyw lub owoców należy dodawać do niemal każdego posiłku.

Jak można używać rukiew wodną? To warzywo może być doskonałym dodatkiem do kanapek, sosów obiadowych, a także świetnie sprawdzi się do koktajli i smoothies. Bogactwo witamin i minerałów powinno zachęcić nas do włączenia jej w codzienną dietę.