Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 1 koronawirus oprac. Katarzyna Dobrzyńska 01-03-2020 (14:29) Pacjentka z podejrzeniem koronowirusa ma apel do władz. Jej słowa są wstrząsające Od jakiegoś czasu paraliżuje nas strach przed tajemniczym wirusem z Chin. Ciągle bombardują nas doniesienia o nowych przypadkach zarażenia i zgonach. Polski rząd zapewnia, że jesteśmy na to przygotowani. Pacjentka ze szpitala z Krotoszyna ma inne zdanie. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Pacjentka z podejrzeniem koronowirusa opisuje swoje dni w szpitalu (Pixabay) Internet podobija nagranie, w którym pacjentka z podejrzeniem koronowirusa opisuje, jak wyglądało jej przyjęcie do szpitala. Dziewczyna zgłosiła się do lekarza internisty z wysoką gorączką, bólem gardła, kaszlem i bólem mięśni. Objawy jednoznacznie wskazywały na zarażenie koronawirsuem. Została skierowana do szpitala w Krotoszynie. Koronowirus w Krotoszynie Kobieta przez cały filmik zapewnia, że nie ma żadnych pretensji do personelu szpitala, do którego została skierowana. Jest oburzona procedurami, które związują lekarzom ręce i odbierają szansę pacjentom na wyzdrowienie. Pacjentka opisuje godzina po godzinie, a potem dzień po dniu swojego pobytu w szpitalu. Zaznacza, że władze szpitala w Krotoszynie chciały przewieźć pacjentkę do specjalistycznego szpitala zakaźnego, niestety placówka odmówiła przyjęcia, argumentując swoją decyzję widełkami czasowymi. Kobieta bowiem wróciła z Włoch 21 dni temu, a kilka dni temu ze Stanów Zjednoczonych. Nie minęło jeszcze 14 dni, podczas których ujawnia się wirus. Wspomina również o nieprzyjęciu jej wymazów do laboratorium w Warszawie. – Była to już godz. 13-14. Laboratorium w Warszawie pracowało od 7 do 15. Tacy jesteśmy w mediach przygotowani, całodobowa infolinia, kursy mycia rąk, ale próbki do 15. Koronawirus od 15 ma wolne, spędza czas z rodziną – ironizowała. Podejrzewająca u siebie zarażenie podkreśla, że gdy już jej próbki zostały przyjęte, to na wynik czekała około 88 godzin. Porównywała, że w Chinach takie badania trwają maksymalnie 3 godziny. Sprawę skomentował Minister Zdrowia. – Procedury są jasne i każdy powinien ich przestrzegać. Jeżeli wyglądało to tak, jak opisuje ta pani, to procedury zostały złamane. Teraz po naszej stronie leży jak najszybsze wyjaśnienie tego i już tę sytuację wyjaśniamy – powiedział Wojciech Andrusiewicz w rozmowie z Onetem. Zapewnił również, że do takiej sytuacji nie powinno dojść. Przypadek będzie sprawdzony i zostaną wyciągnięte konsekwencje. Zobacz także: Siłaczki odc. 6. Cykl Klaudii Stabach. Dajemy kobietom wsparcie, na jakie zasługują Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Oceń artykuł: 0 0 Share Odwiedź Instagram 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze