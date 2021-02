Pacjentki miały 30-kilogramowe guzy, ale bały się pójść do lekarza. Koszmar na Podkarpaciu

Mieszkanka Krosna trafiła do szpitala z około 30-kilogramowym guzem jajnika. Kobieta bała się liczyła na to, że guz sam się zmniejszy, dlatego nie wybrała się z nim do specjalisty. Do podobnej sytuacji doszło - również na Podkarpaciu - miesiąc temu w Jaśle.

Pacjentka z Krosna miała 30-kilogramowy guz jajnika Źródło: Facebook