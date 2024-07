Oburzenie po wpisie Lisa. Tak podsumował 73‑letnią Dymną

"Kiedyś była piękną dziewczyną. Dziś jest także pięknym człowiekiem" - napisał Tomasz Lis w dniu urodzin Anny Dymnej, publikując jej zdjęcie z młodości. Szybko pojawiły się głosy, że wyszło co najmniej niezręcznie.

"Trochę to nietaktowne. Teraz jest piękną kobietą. Pięknym człowiekiem była zawsze"; "Jest równie piękna jak kiedyś"; "Nadal jest cudowna i piękna - wyjątkowa kobieta" - stanęli w jej obronie fani.

Głosów oburzenia życzeniami Tomasza Lisa jest coraz więcej. "Mógł napisać, że jest piękną osobą, wspaniałym człowiekiem. Tomasz Lis zdecydował jednak wnieść się na wyżyny pseudocoelhowskiego porównania" - oceniła dziennikarka Dominika Wantuch. W artykule odniosła się do słów: "Dziś jest także pięknym człowiekiem".

Podkreśliła, że jej zdaniem doszło do neggingu. "Nie czytam w myślach Tomasza Lisa i nie wiem, jakie miał intencje, wiem jednak, że w psychologii istnieje coś takiego jak "negging", czyli fałszywe komplementy. Są formą manipulacji i pasywnej agresji, której celem jest obniżenie samooceny drugiej osoby".

"Gdy w wieku 50 lat zaczęłam pomagać ludziom pokrzywdzonym przez los, natychmiast przeczytałam: 'O, dupa jej urosła, nie ma co grać, to będzie szmal na niepełnosprawnych ludziach robić" - mówiła kiedyś w wywiadzie dla "Wysokich Obcasów".

