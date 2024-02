Padły ofiarą "sąsiedzkiego stalkingu". "Zamienili mi życie w piekło"

Jak opowiada Ania, z kłopotliwą sąsiadką nie dało się normalnie żyć. - Sama też już zaczęłam być złośliwa i mścić się. W ciągu dnia zostawiłam płytę Skrillexa na trzy godziny i wyszłam, a raz, kiedy byliśmy w domu, puściłam na full Pendereckiego. Oczywiście przyleciała, żeby to przyciszyć, ale powiedziałam tylko: - No wie pani? To Penderecki! - mówi ze śmiechem. - A że robiłam to w południe w weekend, nie miała prawa niczego zrobić. Ostatecznie byliśmy już tak zmęczeni idiotką, że się wyprowadziliśmy. Były jeszcze inne powody, ale to naprawdę był jeden z nich.