Aktorka z "Rodziny zastępczej" przyszła na premierę. Wskoczyła w mini

W czwartkowy wieczór, 8 lutego, miała miejsce pierwsza premiera sezonu w Garnizonie Sztuki . Plejada gwiazd zebrała się, by obejrzeć spektakl "Nienasyceni" w reżyserii Anity Sokołowskiej . Na scenie stanęli m.in. Olga Bołądź , Magdalena Lamparska , Maciej Zakościelny czy Bartłomiej Topa.

Jak Misheel Jargalsaikhan ubrała się na premierę? Postawiła na czarny total look – wybór, który w większości przypadków świetnie wpisuje się w elegancki dress code. Aktorka wskoczyła w małą czarną z połyskującego materiału .

Aktorka znana z "Rodziny zastępczej" włożyła kozaki, które sięgały za kolana i ściśle opinały jej nogi. I choć szpilki prezentowałyby się lepiej, to wybór Misheel Jargalsaikhan nie był chybiony. Całość prezentowała się spójnie i pasowała do okazji, co jest niemałym sukcesem. W końcu stylizacyjnych wpadek na ściankach nie brakuje.