Pamiętacie Ligię z "Quo Vadis"? Właśnie ogłosiła ogromne życiowe zmiany, w które sama nadal nie dowierza

— Natomiast tęsknota za domem, za rodziną to jest już na zawsze. W tej chwili pojawiła się taka sytuacja, że możemy trochę czasu spędzić w Kopenhadze. Ja do tej pory nie dowierzam, że będę tak blisko mamy, taty, siostry, rodziny. Myślę, że każdy Polak, który kiedykolwiek mieszkał z dala od domu, wie, że nawet jeżeli jest szczęśliwy, ma szczęśliwą rodzinę, jest mu tam dobrze, to ta tęsknota jest przeogromna. Jeśli jest taka możliwość, że można mieszkać bliżej, no to jest los na loterii — dodała.