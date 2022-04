Pamiętacie szokujący performance Mariny Abramović? Widzowie mogli zrobić z jej ciałem, co chcieli

Performance "Rhythm 0" wykonany przez Marinę Abramović w 1974 roku jest w świecie sztuki kultowy. Jego widzowie, a raczej uczestnicy, mogli zrobić z ciałem artystki, co tylko chcieli. Do dyspozycji mieli różne rekwizyty – wśród nich znajdował się naładowany pistolet. Wnioski do dziś porażają.