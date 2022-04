W młodości ocalała z Holokaustu. Dziś uciekła przed wojną z Ukrainy

Kobieta pojechała karetką do polskiej granicy. Tam przesiadła się do innej, która zabrała ją do Frankfurtu. Jej 70-letni syn, Wadym, podkreśla, że podróż trwała trzy dni i była trudna. "Drogi zostały zbombardowane. Moja matka po drodze musiała dostać zastrzyki" - mówi dla Agencji Reuters.