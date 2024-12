Pamiętaj o tym po zakupie choinki. Będzie zachwycać jeszcze dłużej

Niektórzy już rozpoczęli poszukiwania idealnej choinki. Kiedy zdecydujemy się na konkretne drzewko, warto zadbać, by postało w domu jak najdłużej. Na szczęście to prostsze niż się wydaje.

Choinka to bez wątpienia jeden z symboli Bożego Narodzenia. Kochają ją zarówno dzieci, jak i dorośli, a przystrajanie jej wszystkim sprawia ogrom radości. Nic dziwnego, że w wielu domach pojawia się już na początku grudnia. Co zrobić, by móc się nią cieszy nawet przez kilka tygodni? Sprawdźcie.

Przytnij choinkę. Szybko sobie podziękujesz

Kupując gdzieś choinkę, należy liczyć się z tym, że mogła być ścięta już kilka tygodni wcześniej. To niestety sprawia, że może nie stać w domu tak długo, jakbyśmy tego chcieli. Okazuje się, że można temu w prosty sposób zaradzić.

Wystarczy, że przed włożeniem jej w stojak nieco przytniemy pień. Następnie należy zrobić w nim dwa lub trzy otwory, które należy umieścić w równych odległościach. W tym celu przyda się wiertarka z grubym wiertłem. Warto pamiętać, by dziurki miały mniej więcej 4 cm głębokości, dzięki czemu lepiej będzie wchłaniać wodę.

Na sam koniec trzeba już tylko nalać do stojaka wody i ustawić drzewko w wybranym przez siebie miejscu. Warto jednak pamiętać o tym, by mimo wszystko regularnie go podlewać.

Mieszanka, która wzmocni igły

Zdarza się, że choinka, którą wybraliśmy, w zastraszającym tempie gubi swoje igły. Okazuje się, że istnieje sposób i na to. W dodatku przydadzą się nam do tego produkty, które znajdziemy w niemal każdym domu.

W 0,5 l wody należy rozpuścić 1 łyżkę cukru. Tak powstałą mieszanką wystarczy podlać choinkę i gotowe. Cukier zawiera wiele substancji odżywczych, które wzmocnią nasze drzewko. Nie bez znaczenia jest także miejsce, w którym stoi. Choinki nie lubią zbyt wysokiej temperatury, dlatego lepiej nie umieszczać jej w pobliżu kaloryfera.

