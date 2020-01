WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 weseleskandal oprac. Katarzyna Dobrzyńska 30-12-2019 (15:34) Pan młody wyświetlił film na weselu . Panna młoda została przyłapana na gorącym uczynku To miał być najszczęśliwszy dzień w ich życiu. Nic nie wskazywało na to, że wesele zakończy się skandalem. Niewinna zabawa weselna sprawiła, że panna młoda chciała zapaść się pod ziemię.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Skandal na weselu (Screen / daily mail /twitter) Po pierwszym tańcu, toaście i życzeniach dla rodziców przyszedł czas na filmiki, które miały być zbiorem wspomnień z dzieciństwa pary młodej. Wszyscy spodziewali się łez wzruszenia i rzeczywiście panna młoda płakała, ale ze wstydu. Jej mąż postanowił opublikować fragment filmu, na którym widać, że jego świeżo poślubiona małżonka przezywa chwile uniesienia z mężem jego siostry. Sekstaśma na weselu Kiedy na ekranie ukazało się nagranie, panna młoda rzuciła bukietem w swojego wybranka, a ten miał wykrzykiwać: "myślałaś, że się nie dowiem?". Para została rozdzielona przez rodzinę. Cała sytuacja miała miejsce w Chinach i wywołała skrajne reakcje społeczeństwa. Pan młody stwierdził, że pokazanie nagrania najbliższym to niewystarczająca kara i wrzucił filmik do Internatu. Przez długi czas sprawą żyły wszystkie wschodnie media. Wielu uważało, że nagranie zostało sfingowane, a całe wydarzenie miało służyć promocji pewnej aplikacji. Panna młoda wypowiedziała się dla jednego z portalu. Przyznała się do romansu, ale wyznała, że do ślubu została zmuszona. Jej "ukochany" miał za ślub zaoferować mieszkanie i samochód. Kobieta miała też być ofiarą przemocy psychicznej. dailymail Podziel się Źródło: Dailymail.co.uk Zobacz także: Ma 24 lata i zarobki, których można pozazdrościć. Gościem Hanny Lis jest Ola Nowak Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne