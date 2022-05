Panna młoda nie kryła oburzenia. Jej siostra nie zastosowała jednej prostej prośby

"Nie chcieli mnie wpuścić"

Kiedy kobieta dotarła na miejsce uroczystości, nikt nie chciał jej wpuścić. Nie miała na sobie ani sukienki, ani obowiązującego męskie grono czarnego krawata. Panna młoda interweniowała i poinformowała właściciela sali, aby wpuścił kobietę w jeansach, gdyż jest to jej siostra. Później nie zamieniła z autorką wpisu ani słowa, wyraźnie w ten sposób podkreślając, co uważa o jej niezastosowaniu się do dress code'u.