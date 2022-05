Z żałobą do ołtarza. "Człowiek jest w stanie mieć w sercu i rozpacz, i radość"

- Najważniejsze pytanie, jakie powinna zadać sobie para młoda, to: "czego my teraz potrzebujemy?", "co czujemy, że wolelibyśmy zrobić?". Czasami po prostu ktoś potrzebuje odwołać ślub, bo nie jest na siłach, nie jest w stanie wykrzesać z siebie żadnej energii i entuzjazmu. I to jest w porządku. Ale jeżeli mamy takie poczucie, że jednak chcemy, żeby ta uroczystość się odbyła, mimo że jest nam ciężko, to możemy jakąś część uroczystości weselnej przearanżować, np. wspomnieć o zmarłym, zrobić coś na jego pamiątkę. Czasami młoda para decyduje, że będzie mniej muzyki lub innych atrakcji, inni - że zorganizują kącik wspomnień, tak, aby uczcić pamięć o stracie - radzi.