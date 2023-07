"Państwo policyjne". Prokurator komentuje wypompowanie szamba

"Bez uzasadnienia prawnego zgotowali kobiecie piekło"

Prokurator Ewa Wrzosek nie ma wątpliwości co do tego, że funkcjonariusze postąpili w stosunku do sytuacji Oli niewłaściwie. Ekspertka podkreśla, że w tym przypadku nie było mowy o aborcji, czy dzieciobójstwie, o którym wcześniej wspominała policja.