Paparazzi urządzili pościg za księciem Harrym i Meghan. "Niemal doszło do katastrofy"

- Nieustający i trwający ponad dwie godziny pościg doprowadził do wielu niebezpiecznych sytuacji z udziałem innych kierowców, pieszych i dwóch funkcjonariuszy nowojorskiej policji - poinformował media rzecznik księcia Harry'ego.

Do incydentu z udziałem księcia, jego żony Meghan Markle oraz jej matki, Dorii Ragland, miało dość we wtorek, tuż po ceremonii wręczenia nagród w Nowym Jorku przez Ms. Foundation for Women, gdzie Meghan Markle została uhonorowana za swoją pracę.