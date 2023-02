W mediach wrze. Księżniczka chce iść w ślady Harry'ego

Decyzje podejmowane przez księcia Harry'ego wciąż wywołują ogromne kontrowersje, a jego autobiografia o tytule "Spare" sprawiła, że nie wiadomo, czy brytyjski książę pojawi się w maju na koronacji ojca, króla Karola III. Co więcej, to właśnie książę Harry ma namawiać kolejną osobę ze swojej rodziny do przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych. Osobą tą ma być księżniczka Eugenia, młodsza córka księcia Andrzeja i Sarah Ferguson.