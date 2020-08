Papież Franciszek z tęczowym krzyżem. Paulina Młynarska: "Prokuratura powinna zadziałać"

W dalszej części postu zwróciła się do Polaków. "Dobrzy obywatele i obywatelki przypominają mi, że tęczowy krzyż Franciszka to symbol chrześcijańskiej młodzieży latynoamerykańskiej ( wiem, wiem) i że, uwaga: 'Franciszek nikogo nie wspiera!'. Trochę czytałam, co Franciszek mówi o wykluczonych i prześladowanych, należących do mniejszości. Mam wrażenie, że inspiruje się niejakim Jezusem z Nazaretu, który głosił kiedyś bardzo ciekawe nauki o miłości i dobroci" - dodała i podkreśliła, że takie działania są raczej "mało znane w Polsce".