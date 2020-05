Paulina Młynarska zwróciła się do Urszuli Brzezińskiej – Hołowni. Mówiła o środowisku LGBT

Paulina Młynarska zwróciła się do Urszuli Hołowni

Głos zabrała również dziennikarka Paulina Młynarska, która zwróciła się do Urszuli Hołowni. W swoim obszernym wpisie na profilu na platformie Facebook wyjaśniła, że takich ludzi jest więcej, niż można przypuszczać. "W przeciwieństwie do pani, znam dobrze osoby LGBT, które kochają się i chcą wziąć ślub. Znam nawet dość dobrze takie, które to uczyniły. To ludzie, którzy tak samo, jak pani i małżonek, po prostu chcą mieć życie rodzinne: dziedziczyć po sobie, razem się rozliczać z podatku, nosić to samo nazwisko, cieszyć się życiem" – wyliczała.