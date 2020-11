Papryka faszerowana. Jak przygotować smakołyk na kilka sposobów?

Papryka faszerowana to doskonały pomysł na obiad albo na kolację. Smakuje zawsze świetnie niezależnie od wybranych dodatków. Jeśli chcesz spróbować czegoś innego, skorzystaj ze sprawdzonych rad dotyczących ciekawych farszy do papryki. Na co warto postawić?

Paprykę faszerowaną na pewno większość z nas próbowała przynajmniej raz. Tym razem warto odświeżyć przepis i wybrać intrygujące nadzienie, które sprawdzi się znakomicie na obiad i nie tylko. Zobacz, jak przygotować paprykę faszerowaną na różne sposoby.

Papryka faszerowana z ryżem, rodzynkami oraz orzechami

Składniki:

6 średnich papryk;

duży pomidor;

250 g ryżu do risotto;

duża cebula;

6 łyżek oliwy;

3 łyżki orzeszków piniowych lub ziaren słonecznika;

3 łyżki rodzynek;

łyżeczka cynamonu;

0,5 łyżeczki mielonego ziela angielskiego;

garść posiekanego koperku i mięty;

sok z cytryny.

Przygotowanie:

Upraż cebulę na oliwie, po czym dodaj ryż i smaż do szklistości. Następnie dodaj 450ml wody, sól, cukier i pieprz. Gotuj przez kwadrans aż ryż wchłonie całą wodę. Dodaj pokrojonego pomidora, orzechy, rodzynki i pozostałe przyprawy, czyli miętę z koperkiem, oliwę i sok z cytryny.

Odetnij z papryki ogonki i usuń gniazda nasienne. Nadziewaj farszem i postaw na formie do pieczenia, a następnie nakryj odciętymi ogonkami. Na spód formy wylej odrobinę wody. Rozgrzej piekarnik do 190°C i piecz przez 40 do 55 minut.

Papryka faszerowana serem fetą

Składniki:

2 podłużne papryki;

200 g sera feta;

6 łyżek mleka;

jajko;

2 ząbki czosnku;

garść posiekanych liści bazylii;

40 g orzeszków piniowych;

łyżeczka oliwy z oliwek.

Przygotowanie:

Na początek rozgrzej piekarnik do 180°C. Umyj, przekrój na pół i usuń gniazda nasienne z papryk. Posiekaj ząbek czosnku i dodaj go do rozgniecionego sera feta. Następnie dodaj orzeszki, jajko, mleko i przyprawy. Całość dokładnie wymieszaj. Nadziewaj farszem papryki i przykryj ogonkami. Włóż do naczynia żaroodpornego, wlej na dno oliwę i wodę. Piecz przez 30 minut.

Papryka faszerowana kaszą i grzybami

Składniki:

5 dużych papryk;

2 torebki kaszy gryczanej;

400 g boczniaków;

cebula;

puszka krojonych pomidorów;

2 ząbki czosnku;

łyżeczka suszonego oregano;

0,5 łyżeczki tymianku;

2 łyżki masła;

2 łyżki oleju.

Przygotowanie:

Przekrój papryki wzdłuż i klasycznie przygotuj do nadziewania. Ugotuj kaszę zgodnie z instrukcją. Cebulę pokrój i smaż na łyżce masła, a następnie dodaj do niej pokrojone boczniaki razem z pozostałym masłem. Duś całość przez 10 minut. Wrzuć na patelnię pomidory, rozgnieciony czosnek oraz zioła. Wszystko duś przez kolejne kilka minut, a następnie dodaj ugotowaną kaszę – wymieszaj i zostaw na patelni. Nakładaj farsz do papryk, po czym piecz je przez 45 minut w 175°C.

Papryka faszerowana ziemniakami

Składniki:

2 papryki czerwone;

2 papryki żółte;

500 g ziemniaków;

2 bataty;

czerwona cebula;

4 ząbki czosnku;

60 g sera feta;

pół pęczka świeżej kolendry;

2 łyżeczki przecieru pomidorowego;

masło;

¼ łyżeczki mielonych goździków;

łyżeczka kuminu;

czerwony ocet winny;

20 g łuskanych pistacji.

Przygotowanie:

Pokrój w kostkę ziemniaki i bataty, a następnie wrzuć je do głębokiej patelni. Zalej osolonym wrzątkiem i gotuj przez kwadrans aż zmiękną. Całość odcedź. Czosnek i cebulę pokrój w większe kawałki, dodaj do tej samej patelni. Połącz z masłem, przyprawami, przecierem, solą i pieprzem. Całość smaż przez 3 minuty. Dorzuć posiekaną kolendrę.

Przygotowane do faszerowania papryki natrzyj octem i solą. Wkładaj nadzienie i umieść papryki w naczyniu żaroodpornym, a następnie piecz w piekarniku przez godzinę w 180°C. Przed podaniem posyp pistacjami.

Pyszna zapiekanka: Trzy składniki i obiad gotowy