Lane kluski. Prosty dodatek do zup lub samodzielne danie

Smak dzieciństwa, czyli lane kluski

Kluski lane są trochę zapomnianym daniem, które często serwowały nam babcie. Świetnie sprawdzały się np. na śniadanie lub posiłek w ciągu dnia. Wielbiciele zup mlecznych z pewnością nie wyobrażają ich sobie bez tych klusek. Jak je przyrządzić? To dziecinnie proste.

Przepis na lane kluski

Być może wielu osobom wydaje się, że przygotowanie lanych klusek to wyczyn. Nic bardziej mylnego. To pyszny dodatek do zup. Poza tym można je przygotować znacznie szybciej niż klasyczny makaron. Kluski lane będą gotowe w zaledwie 10 minut.