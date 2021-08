Para młoda zrobiła dla gości prawdziwe show. Na parkiecie zrobiło się gorąco

Świeżo upieczone małżeństwo postanowiło zatańczyć do przeboju ostatnich miesięcy, który również jest hitem na Tik Toku. Chodzi o piosenkę "Friday", która stała się wiralem i powstało do niej mnóstwo zabawnych filmików. Ola z mężem dołączyli do grona osób, które odtańczyły układ taneczny do tego przeboju.