Zdjęcie dziewczynki z Ukrainy szybko trafiło do sieci. Łamie serce

W środę rosyjskie pociski rakietowe wyłączyły krajową sieć energetyczną w Ukrainie. Mieszkańcy wielu miast pozostali bez dostępu do prądu i wody, także tej do picia, co wywołało ogromne problemy. W samym Kijowie postawiono mnóstwo namiotów z dostępem do tych najbardziej niezbędnych rzeczy, lecz ilość osób, która ich potrzebuje, jest niewyobrażalnie duża. W sieci pojawiło się zdjęcie, które w idealny sposób ukazuje aktualne problemy Ukraińców. Wielu z nich, w takich momentach, walczy o swoje życie.