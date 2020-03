Partner Agaty przekonywał ją, że jest rozwodnikiem. Smutną prawdę wyjawiła kobiecie niedoszła teściowa

"Kilka lat poznałam faceta. Nigdy nie udowodnił mi, że jest po rozwodzie, zawsze znajdował powód na to, żeby go nie dostarczyć albo wystawiał mnie do wiatru. Po roku napisałam do jego siostry, ale nie odpowiedziała, a gdy byliśmy razem, odrzucił od niej połączenie. Później pytał, czy naprawdę musiałam napisać. Po kilku miesiącach spotkaliśmy przypadkiem jego niby byłą partnerkę, przed którą nagle się schował. Kilka dni później dostałam SMS-a od jego matki" – opowiada Agata. "Napisała, że skoro chcę znać jego status, to ona mi go przedstawi. Powiedziała, że jest żonaty, a żonie rzekomo nie dorastam do pięt, ma dwoje dzieci, kawalerkę i trochę długów. Wówczas zrozumiałam, dlaczego tylko jedne święta Wielkanocne spędziliśmy razem, czemu w Boże Narodzenie widzieliśmy się dopiero drugiego dnia świąt i dlaczego trzy razy z rzędu spędzaliśmy sylwestra tylko z moimi znajomymi" – wymienia zrozpaczona.