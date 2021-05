Pasmo nieszczęść Małgorzaty

- To był poważny cios dla nas. Wystawa jest inicjatywą, która w zasadzie finansuje się sama. Jeśli nie ma gości i nie sprzedają się bilety, to nie ma pieniędzy na opłaty. Co prawda wspiera nas Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez dotacje do wynagrodzeń, ale jest to mimo wszystko kropla w morzu potrzeb. Koszty prowadzenia tej inicjatywy są naprawdę duże, bo dochodzą do około 100 tys. zł miesięcznie – mówi edukatorka społeczna.