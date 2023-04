Pasztet będzie rozpływał się w ustach. Dodaj ten składnik

Oprócz mięsa i przypraw wystarczy dodać do masy 3-4 jajka, które idealnie połączą wszystkie składniki i sprawią, że danie będzie przyjemnie wilgotne. Należy jednak pamiętać, żeby oddzielić białka od żółtek - żółtka dodajemy bezpośrednio do mięsnej masy, a białka ubijamy na sztywną pianę z dodatkiem szczypty soli. Pianę dokładamy, kiedy już pozostałe składniki są wymieszane. Musimy to jednak robić delikatnie, żeby piana nie opadła. W ten sposób pasztet będzie bardziej puszysty.