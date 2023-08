Patent za dwa złote. Kleszcze już nie wrócą do ogrodu

Mowa o oprysku z cebuli. Kleszcze wprost nie znoszą jej zapachu i kiedy go poczują, natychmiast opuszczają spryskane miejsce. Jak go przygotować? Obierz dwie cebule, a następnie pokrój je na małe kawałki. Zalej pięcioma litrami wody i ostaw na minimum 12 godzin. Po tym czasie przelej wywar przez sitko i wlej go do butelki z atomizerem. Spryskaj wszystkie rośliny w ogrodzie, a także wysoką trawę, w której często chowają się kleszcze.