Patenty na bezstresowe święta. "Nie szukajmy perfekcji"

Jak ułatwić sobie przygotowania do świąt jeśli jednak decydujemy się na zorganizowanie rodzinnej kolacji? Rodzinna to słowo klucz - może warto odpuścić i pozwolić innym też się wykazać? Jasne, że dasz radę zrobić wszystko sama, ale po co? Za jaką cenę? Zasługujesz na to, by też cieszyć się ze spotkania.