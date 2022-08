Patricia Kazadi o ostatnim występie Julii Wieniawy. "To są trudne warunki"

Patricia Kazadi mówi o popisach wokalnych Julii Wieniawy

– To są zawsze trudne warunki, jeżeli chodzi o występy telewizyjne. Nie jest to to samo, co na swoim koncercie, bo masz swojego akustyka, swoje ustawienia, masz większy czas na próbę, natomiast myślę, że poradziła sobie świetnie i jest zadowolona ze swojego występu. To jest silna dziewucha, ona się otrzepuje zaraz po jakiś trudnych doświadczeniach i idzie dalej po swoje – powiedziała Kazadi w rozmowie z Jastrząb Post.