Patrz pod nogi w lesie. Można zarobić nawet kilkaset złotych

Eksplorowanie lasów może być nie tylko sposobem na relaks, ale też dodatkowy zarobek. Wbrew pozorom, nie chodzi tylko o zbieranie grzybów czy jagód. Między drzewami można natrafić na jeszcze cenniejsze okazy, jakim są zrzucane przez samce jeleni poroża. Przełom wiosny i zimy to najlepszy moment , aby na nie natrafić.

Poroże u samców jeleniowatych pełni nie tylko funkcję ozdobną. Może się przydać również w walce o samicę lub do obrony przed agresywnym bykiem. Pod koniec lutego i w marcu samoistnie odpada. "Proces jego zrzucania jest związany ze zmianami zachodzącymi w tkankach u podstawy poroża. W tkance kostnej tworzą się jamy, które z czasem się powiększają i w końcu poroże się odłamuje " - tłumaczą Lasy Państwowe.

Nie tak łatwo je jednak znaleźć, bo materiał ten jest chętnie wykorzystywany do produkcji mebli, dzieł sztuki i innego typu ozdób. W działających skupach można dostać od 50 do 150 zł za kilogram. " Za ciężkie, większe i dobrze zachowane zrzuty można otrzymać nawet 200-300 zł za kilogram " - informuje top.pl.

Należy jednak przestrzegać prawa, bo nieuważni nie tylko nie zarobią, ale mogą wręcz stracić. "Za zbieranie zrzutów w niedozwolonym miejscu grozi mandat nawet do 500 zł lub, w przypadku skierowania sprawy do sądu, grzywna w wysokości 5000 zł " - czytamy.

