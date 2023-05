Paulina Holtz o cieniach popularności. Tak wyglądały początki jej pracy na planie "Klanu"

Szczere słowa o cieniach popularności

Serial przyniósł grającym w nim aktorom ogromną rozpoznawalność, która - jak powiedziała Paulina Holtz - była dla niej nieco straszna. Opisując to, co się wtedy działo, przytoczyła słowa piosenki Dawida Podsiadły: "W kraju nad Wisłą, każdy mówi mi na ty. A moje nazwisko to czytany głośno szyld…".