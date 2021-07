Paulina Krupińska świętuje urodziny córki. Pokazała zdjęcie Tosi

Paulina Krupińska-Karpiel to modelka i prezenterka telewizyjna. W 2012 roku zdobyła tytuł Miss Polonii, a rok później reprezentowała nasz kraj w konkursie Miss Universe. Współpracę z mediami rozpoczęła w 2013 roku. Najpierw trafiła do TVP, a następnie do stacji TVN. Od marca 2020 roku współprowadzi poranny program "Dzień Dobry TVN".