Paulina Krupińska z mężem w górach. Zamiast Tatr wybrali Dolomity

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka dołączyli do długiej listy gwiazd, które zimy szukają poza granicami naszego kraju. Zamiast w rodzimych Tatrach, Paulina i Sebastian szaleją na włoskich stokach.

Sebastian Karpiel-Bułecka wybrał się z żoną na narty. Ale zamiast jechać do Zakopanego, które w czasie trwających ferii zimowych jest oblegane, zawitali do Włoch. Paulina Krupińska relacjonuje wyprawę na Instagramie. Ośnieżone stoki, przepiękna pogoda, świetnie przygotowane trasy i cudowne słońce. Takich warunków w Polsce z pewnością nie da się teraz znaleźć.

Włoskie wakacje górali

Włoskie stoki wyglądają bajecznie i są… puste. Czyżby Paulina i Sebastian byli rannymi ptaszkami i meldowali się przy wyciągach skoro świt? A może znaleźli taki zakątek we Włoszech, do którego nie dotarły jeszcze tłumy fanów białego szaleństwa? Tak czy owak, warunki jakie mają podczas krótkiego urlopu, są godne pozazdroszczenia. Nic dziwnego, że Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka każdą chwilę spędzają na nartach. Oboje są fanami sportów zimowych. A Sebastian jest przecież rodowitym góralem więc narciarstwo ma we krwi.