Paulina Wyka będzie prostować każdego drugiego dnia miesiąca. Chodzi o mięso

Paulina Wyka to modelka i mama dwójki dzieci, która często promuje zdrowy styl życia. 31-latka jest weganką i chętnie dzieli się z obserwatorami fotografiami dokumentującymi, jakie posiłki przygotowuje.

Ostatnio partnerka Macieja Zakościelnego postanowiła zacząć jeszcze bardziej propagować diety bezmięsne. Paulina Wyka podkreśla, że nie chodzi jej wyłącznie o to, aby namawiać ludzi do tego, żeby nie jedli mięsa, ale żeby uświadamiać społeczeństwo, jak wiele szkód wyrządza chów przemysłowy - zanieczyszcza wody i gleby oraz przyczynia się do globalnego ocieplenia.