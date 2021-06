Paweł Królikowski wiedział, że umiera. Jego żona zdradziła, co usłyszała w szpitalu od lekarza

27 lutego 2020 roku Polską wstrząsnęła wiadomość o śmierci wybitnego aktora Pawła Królikowskiego. To był niewiarygodnie mocny cios dla najbliższych, którzy do końca wierzyli, że wydarzy się cud i artysta wyzdrowieje. Tak się jednak nie stało. Królikowski trafił do szpitala nagle, tuż przed Bożym Narodzeniem w 2019 roku. W Wigilię cała rodzina aktora, wraz z żoną Małgorzatą Ostrowską-Królikowską, udała się do niego do szpitala i śpiewali razem kolędy. Dzieci aktorskiego małżeństwa bardzo potrzebowały kontaktu z ojcem. Paweł Królikowski poznał wtedy także swojego wnuka.