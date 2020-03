Paweł Małaszyński pokazał stare zdjęcie. Trudno uwierzyć, że to on

Paweł Małaszyński aktualnie jest szczęśliwym tatą dwójki dzieci i oddaje się swojej największej pasji, czyli muzyce. Artysta rzadko kiedy informuje o swoim prywatnym życiu. Kiedy pokazał stare zdjęcie, wycinek z gazety, trudno było uwierzyć, że to on w wieku 16 lat.

Paweł Małaszyński urodził się w rodzinie z silnymi wartościami. Chociaż jego tata był wojskowym, on nigdy nie chciał obrać takiej ścieżki kariery. Przyznał, że jako nastolatkowi bliżej było mu do wybijania szyb i pakowania się w tarapaty niż do musztry. Niedługo po przeprowadzce do Białegostoku odkrył swoje powołanie, jakim było aktorstwo oraz muzyka.