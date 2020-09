Paweł Wilczak wraca na ekrany. "Byłem zajęty życiem"

O Wilczaku niedawno pisało się w kontekście jego rzekomego romansu z młodszą koleżanką po fachu, Marią Sobocińską. Aktorzy wyszli razem z imprezy po premierze filmu "Pan T." i udali się do mieszkania Wilczaka. Spędzili tam całą noc. Sobocińską sfotografowano, jak opuszczała lokum we wczesnych godzinach porannych.

Paweł Wilczak – "Usta Usta"

Aktualnie Wilczak promuje serial "Usta Usta", do obsady którego wrócił po 10 latach. Dla fanów produkcji to nie lada gratka. Niektórzy uważają, że to najwyższy czas na powrót aktora. On sam patrzy na to zupełnie inaczej. – Wcale nie czuję, że moja przerwa była długa. Byłem zajęty życiem. Wszystko działo się w naturalnym rytmie – powiedział w rozmowie z "Galą". 55-latek wychowuje z Brodzik dwójkę dzieci: bliźniaków Jan i Franciszka, którzy mają po 12 lat.