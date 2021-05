Pierwsza żona Wiśniewskiego kończy 50 lat. Co słychać u Magdy Femme?

- Czasem, gdy mam doła, zastanawiam się nad swoim życiem. Czasem myślę, co by było gdyby. Ale to jest bez sensu. Zdaję sobie sprawę, że 50 lat brzmi już jakoś poważnie. Mnie raczej zależy wyłącznie na zdrowiu, relacjach z bliskimi i tym, by czuć się szczęśliwa sama ze sobą. (...) Trzeba nauczyć się pięknie żyć. Cieszyć się każdą chwilą, doceniać spokojne poranki, dobry sen czy brak zmartwień. Nic nie jest wieczne - wyznała wokalistka w rozmowie z Plejadą.