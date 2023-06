Pechowe imiona. Na liście znalazło się aż dziesięć

Cecylia - to imię jest dość rzadkie, jednak to właśnie sprawia, że niektórzy rodzice decydują się, aby nadać je swojej córce. Chociaż pięknie brzmi, to przesądni uważają, że przynosi pecha. Imię to pochodzi z języka łacińskiego "caecus", który oznacza "ślepy, ciemny", przez co przyszli rodzice boją się, że o przyszłość dziecka.