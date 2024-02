Pędy wystrzelą w górę. Sąsiadki zzielenieją z zazdrości

Najpierw pokruszmy pieczywo na mniejsze kawałki. Następnie wrzucamy pieczywo do miski, i zalewamy wodą. Obciążamy naczynie talerzem w taki sam sposób, jak przy kiszeniu kapusty, i odstawiamy na ok. tydzień. Kiedy zauważymy, że chleb zaczyna fermentować, odcedzamy go od wody z pomocą sitka, a płyn przelewamy do buteleczki, którą wkładamy później do lodówki. W celu użycia domowego nawozu rozcieńczamy powstałą substancję z wodą w stosunku 1:3.