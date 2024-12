Perfumy na prezent? Oto zapachy warte uwagi

Choć posiada nuty gruszki, jaśminu i wanilii jest zapachem dość ciężkim, dedykowanym na wyjątkowe wieczory. Zmysłowy i luksusowy. Pokochają go kobiety, które lubią uwodzić mocnymi zapachami. Teraz sieć Douglas obniżyła teraz cenę perfum z 615 zł.

To perfumy z nutami opisywanymi jako orientalne. Posiadają słodycz owoców oblanych w czekoladzie i karmelu. Mają wydobywać z kobiet pewność siebie i uwodzić płeć przeciwną. Świąteczny kod Notino gwarantuje obniżkę ceny, która oryginalnie wynosi na stronie 650 zł.

To słodycz, która nie przytłacza, a oczarowuje. Nowa wersja kultowych perfum La vie est belle posiada nuty maliny i gruszki, którym towarzyszą róża i fiołek. Coś dla entuzjastek zapachów kwiatowo-owocowych. Teraz do kupienia w niższej cenie ze świątecznym kodem Notino.

Propozycja dla kobiet, którym nie w smak mocne zapachy i nawet zimą wolą coś lżejszego i orzeźwiającego. Ta seria Valentino ma wiele osłon, ale w tym egzemplarzu pojawiają się najpierw nuty kiwi i pomarańczy, do których potem dołączają jaśmin i róża. Ze świątecznym kodem Notino przecenione o 50 zł.

To te perfumy męskie, które zyskują po czasie, ale gdy wtopią się w skórą, mają moc przyciągania. Bursztynowa podstawa jest otoczona przez subtelne nuty cytrusowe i drzewne. To minimalistyczna kompozycja zapachowa, która absolutnie porywa.

