Philippine Leroy-Beaulieu ma 59 lat. Wiele kobiet chciałoby wyglądać, jak ona

Aktorka opisała dokładne produkty, których używa. Wspomniała o żelu oczyszczającym, toniku, serum, esencji, kremie nawilżającym i ulubionym balsamie do ust. W tej samej rozmowie dodała także, że istotne jest też to, co dostarczamy do organizmu i przyznała, że od czasu do czasu pije soki i stosuje post przerywany.