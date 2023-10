Piątek trzynastego. Naprawdę jest pechowy?

W mitologii nordyckiej przewrotny bóg kłamstwa, Loki, przybywa jako trzynasty gość na wieczerzę bogów, a następnie przyczynia się do śmierci Baldura, co stanowi początek Ragnaroku, końca świata. W starożytnej Babilonii trzynastka była uważana za liczbę chaosu, może właśnie stąd wzięła się jej zła sława i tak z najstarszej mitologii świata przeniknęła do młodszych koleżanek.