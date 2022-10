Pięć rzeczy, których nigdy nie możesz robić w samolocie. Steward ujawnia

Przede wszystkim nie dotykaj spłuczki gołymi rękoma. - To naprawdę bardzo niehigieniczne i dość obrzydliwe. Kiedy naciskasz spłuczkę, użyj serwetki lub chusteczki, która jest w toalecie - powiedział steward. Tommy Cimato stanowczo odradził także opieranie się o szybę podczas snu. - Nie jesteś jedynym, który to robi. Nie wiesz, ile osób lub dzieci wytarło ręce lub inne rzeczy w to okno - wyjaśnił.