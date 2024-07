Tak ożywisz więdnące kwiaty. Trik robi furorę

Ok, rozumiem

Masz w domu bukiet więdnących kwiatów? Zanim wyrzucisz je do śmieci, wypróbuj patent, który robi furorę na Instagramie. "Wow, jestem w szoku" - czytamy w komentarzach.

Czy jest coś piękniejszego niż wazon wypełniony żywymi kwiatami? Latem możemy wybierać spośród wielu niezwykłych gatunków, takich jak gerbery, lilie, piwonie czy róże. Po przyjściu do domu należy jak najszybciej włożyć je wazonu wypełnionego wodą, aby nie zwiędły.

Zdarza się, że kwiaty więdną już po kilku dniach. Wpływa na to wiele czynników, takich jak zbyt rzadkie wymienianie wody czy wysoka temperatura w pomieszczeniu. Nie musisz jednak od razu ich wyrzucać. Jeśli chcesz przywrócić im dawny wygląd, koniecznie wypróbuj trik z Instagrama, który cieszy się coraz większą popularnością.

Przytnij i wrzuć do wrzątku. Kwiaty ożywią się na twoich oczach

Choć żywe kwiaty są piękne, nie są zbyt trwałe. Po kilku dniach płatki zaczynają opadać, a łodygi się marszczą. Nie wygląda to zbyt dobrze. W takiej sytuacji większość z nas wyrzuca je do kosza. Okazuje się, że istnieje prosty trik, aby wydłużyć życie kwiatów, co udowadnia Paulina Czajka, publikująca Instagramie jako @paulina.czajka_.

Na swoim profilu dzieli się poradami dotyczącymi sprzątania i organizacji przestrzeni. W jednym ze swoich ostatnich filmików pokazała, jak ożywić więdnące kwiaty. Post zebrał ponad 10 tys. polubień. "Wow, to nie jest żart?", "Jestem w szoku", "Koniecznie muszę wypróbować", "Nigdy czegoś takiego nie widziałam" - czytamy wśród komentarzy.

Jak to zrobić? Doprowadź wodę do wrzenia, a następnie wlej ją do kubka. W międzyczasie zajmij się kwiatami. Pozbądź się z nich przeschniętych liści i przytnij łodygę o 2-3 centymetry. Tak przygotowane bukiet włóż kubka wypełnionego gorącą wodą, a następnie postaw go w dobrze oświetlonym miejscu. Po kilku godzinach odzyskają swój dawny wygląd.

Skrusz i wrzuć do wazonu. Kwiaty postoją dłużej

Świeże kwiaty przechowywane w odpowiednich warunkach zachowują swój wygląd nie dłużej niż tydzień. Istnieje kilka trików, aby nieco przedłużyć ich świeżość. Jak to zrobić? Zaopatrz się w węgiel aktywny lub aspirynę. Dodaj ją do wazonu wypełnionego czystą i zimną wodą, a następnie włóż do niego kwiaty.

Oba preparaty zawierają składniki, które hamują rozwój bakterii, a co za tym idzie, spowalniają proces rozkładu rośliny. Pamiętaj też o regularnej wymianie wody i stawianiu wazonu z dala od promieni słonecznych. Trzymaj się tych zasad, a kwiaty będą cieszyć oko nawet przez dwa tygodnie.

