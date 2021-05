Piękne włosy "Doktor Quinn". 70-letnia aktorka zdradziła kolejny sekret swojej urody

Jane wyznaje również, że nie mogłaby żyć bez swojej ulubionej szczotki do włosów. Oprócz tego do codziennej domowej pielęgnacji stosuje szampon i odżywkę zwiększające objętość oraz maskę do włosów i kolejną odżywkę bez spłukiwania. Wszystko to nakłada na głowę podczas codziennej kąpieli. Jednocześnie gwiazda zaznacza, że stara się unikać narzędzi fryzjerskich "na gorąco", gdyż one za bardzo wysuszają i niszczą jej włosy.