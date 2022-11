Piękne włosy w prezencie – zestawy świąteczne Kevin Murphy, Oribe, Olaplex, K18

Zapakuj na prezent

OLAPLEX to produkty stworzone dla każdej kobiety, która farbuje swoje włosy. Zestaw Olaplex zawiera kurację odbudowującą Olaplex No.3, szampon No. 4, odżywkę No. 5. Wszystkie produkty z tej serii zawierają specjalnie opatentowany składnik, który wnika w głąb włosa, naprawiając je od wnętrza oraz przywraca im siłę oraz witalność. To prezent, który gwarantuje piękne, zdrowe i mocne włosy nie tylko od święta! Stwórz z nami ulubiony zestaw Olaplex, zapakuj na prezent i podaruj go ukochanej osobie.