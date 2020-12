Pielęgniarka miała koronawirusa. Opowiada, w co warto się uzbroić na wypadek choroby

34-letnia pielęgniarka Katarzyna Kowalska miała koronawirusa. Ponieważ dla każdego, kto otrzymuje pozytywny wynik testu to ogromny stres, eksperta doradza, jak się przygotować na najgorsze. Pozwoli to poczuć pewność, że w apteczce mamy co trzeba. Zakażenie wiąże się z bezwzględnym pozostaniem w domu. Zatem zapasy lepiej uzupełnić na zaś.

Jak się przygotować do wymazu

Podejrzenie koronawirusa oznacza konieczność wykonania wymazu. Jak się do niego przygotować, co zrobić jak się otrzymało skierowanie? W rozmowie z "Super Expressem" pielęgniarka mówi, że na pewno trzeba mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i należy pamiętać, że to musi być ten sam dokument, który został użyty do wystawienia skierowania podczas porady.