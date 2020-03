Pielęgniarka prosi o pomoc. "Mój syn nastoletni zostanie sam w domu"

Monika Drobińska, jedna z pielęgniarek, które obecnie pracują na pierwszej linii frontu opublikowała na Facebooku post, w którym mówi o sytuacji polskiego personelu medycznego w obliczu pandemii. Na początku podkreśla to, o czym większość z nas już wie - w polskich szpitalach brakuje środków ochrony osobistej, respiratorów i innych niezbędnych sprzętów do ratowania ludzkich żyć.

Pielęgniarka prosi o pomoc

Drobińska zaznacza, że personel medyczny chętnie przyjmuje każdą pomoc, ale jednocześnie sami też próbują na własną rękę zorganizować sprzęt. "Na forach medyków jest mnóstwo wymiany doświadczeń-jak zrobić maskę z filtrem dla personelu, jak zrobić maskę do wentylacji z maski do nurkowania, jak zrobić długie ochraniacze na nogi z worków do wywozu gruzu itd (...) Pół roku temu kupowałam dżinsy i koszule, dziś jednorazowe ubrania ( spodnie i bluzy) , w obojętnym rozmiarze - mogą być XXL, posklejam plastrem." - wylicza.