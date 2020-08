WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 3 częstochowapielgrzymka na jasną góręprzystań pielgrzymów Anna Podlaska 30 min. temu Pielgrzymki do Częstochowy 2020. "W grupie około tysiąca osób weszliśmy na Jasną Górę" Od 1637 roku pielgrzymka kaliska wędruje na Jasną Górę - tak też się stało i w roku 2020. – Ze względu na zagrożenie, zdecydowaliśmy się na pielgrzymowanie sztafetowe. Łącznie 952 osoby z diecezji kaliskiej przyszło na Jasną Górę – powiedział w rozmowie z WP Kobieta ks. Rafał Grzęda, koordynator wydarzenia. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Pielgrzymka krakowska 2020 (Andrzej Bac , współkoordynator pielgrzymki krakowskiej) Tradycja pielgrzymowania na Jasną Górę sięga XV wieku. Wówczas odrestaurowano obraz po napadzie rabunkowym i przeniesiono go, w uroczystej procesji, z Krakowa do jasnogórskiego klasztoru. 200 lat później, już regularnie, przybywali tu pielgrzymi. Do najstarszych pątników należą Ci z diecezji kaliskiej. Od 1711 roku do Częstochowy wędruje pielgrzymka warszawska, która nie przerwała tradycji nawet w roku 1944. Nie inaczej stało się w czasie, kiedy świat nieustająco walczy z pandemią koronawirusa. Bez noclegów i poczęstunków - Na bieżąco śledziliśmy wszystkie informacje związane z epidemią. Dbaliśmy o to, aby zachowywać dystans, jeżeli to nie było możliwe, zakładaliśmy maseczkę. Chcieliśmy dać znak dla naszych obserwatorów, że zależy nam na bezpieczeństwie. Przechodząc przez powiat wieluński, który jest powiatem czerwonym, w pełni zastosowaliśmy się do panujących tam obostrzeń – tłumaczył ksiądz Grzęda z kaliskiej diecezji. Dodał, że podczas marszu, jako organizator, odbierał telefony z sanepidu oraz od policji, że są skargi na pątników i obawy ludzi. – Spotkaliśmy się z opiniami, że przybywamy, aby roznosić zarazki – powiedział. Wytłumaczył jednocześnie, że w ich grupach panował sanitarny reżim. Ksiądz Rafał Grzęda wyjaśnił, że w tym roku ze względu na epidemię, pielgrzymka diecezji kaliskiej miała wyjątkowy charakter, bo sztafetowy. Diecezja podzieliła pielgrzymów na 23 grupy do 50-ciu osób każda, które przechodziły swój odcinek w czasie jednego dnia. Nie było noclegów oraz, jak to miało miejsce rok w rok, tradycyjnych poczęstunków. – Po skończonym dniu grupa wracała do domu, a na trasę przyjeżdżali kolejni pielgrzymi. 13 sierpnia, ostatniego dnia pielgrzymki kaliskiej, połączyliśmy siły. Kilkadziesiąt kilometrów przed Jasną Górą pielgrzymi dojechali ze wszystkich 23 grup i w gronie około tysiąca osób przyszliśmy pod ołtarz – podsumował ks. Grzęda. "Noclegi w namiotach jednoosobowych" Inną strategię organizacji pielgrzymki obrała diecezja krakowska. Jak tłumaczy Andrzej Bac, jeden z jej koordynatorów, z Krakowa wyszło dziewięć niezależnych grup wiernych, z których każda liczyła mniej więcej 150 osób. Szli od 6 do 11 sierpnia. Pątnicy w zdecydowanej większości nocowali w jednoosobowych namiotach, na udostępnionych przez gospodarzy polach. - Zostaliśmy ciepło przyjęci przez rodziny i szkoły, ale z tej gościnności skorzystało niewiele osób, bo około 10 proc. Jeżeli już ktoś się zdecydował, to w jednej rodzinie nocowała jedna osoba – tłumaczył Bac. Jak dodał, na salach gimnastycznych przygotowanych przez szkoły, przed przybyciem pątników i po ich wyjeździe przeprowadzono ozonowanie. Młodzi ludzie stanowili 60 proc. pielgrzymów z Krakowa. Nie zabrakło jednak osób starszych, nawet po 80 roku życia. - Pielgrzymi pomimo upału dbali o zasłanianie ust i nosa. Mieliśmy też środki do dezynfekcji, był pomiar temperatury notowany każdego dnia w zeszycie. Oczywiście musimy jeszcze odczekać 10 dni, aby zobaczyć czy nikt nie został zakażony – podkreślił koordynator pielgrzymki z diecezji krakowskiej. Sierpień to w Częstochowie wyjątkowy czas nie tylko dla wiernych, ale również dla służb mundurowych. Na ulicach prowadzone są wzmożone działania policji, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim pielgrzymom. - Jeżeli Pielgrzymka jest legalna, zgłoszona, my mamy zapewnić jej bezpieczne dotarcie na błonia jasnogórskie. Oczywiście też sprawdzamy i upominamy pielgrzymów, aby zachowywali bezpieczny odstęp, jeżeli nie jest to możliwe, żeby zakrywali usta i nos. To są nasze główne zadania w czasie, gdy pątnicy wchodzą na teren Częstochowy – przekazała podkom. Sabina Chyra – Giereś z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Wirusolog: ja bym nie poszedł na taką pielgrzymkę. Nie każdy pielgrzym zdecydował się na wędrówkę, czy to w formie sztafety, czy mniejszych grupach, na jasnogórskie błonia. Przeważająca liczba wiernych pozostała w domach i odbyła duchową pielgrzymkę. Na taki krok zdecydowała się Kinga Moczulska z Warszawy, która od lat pielgrzymowała pieszo. - Stwierdziłam, że to zbyt duże ryzyko. Jeżeli organizatorzy nie przeprowadzają pielgrzymki tradycyjnie, to po coś to jest, trzeba podejść do sytuacji z pokorą. Długo nad tym myślałam, ale ze względu na bezpieczeństwo swoje i innych pielgrzymów osób, które bym potencjalnie odwiedziła, postanowiłam nie iść. To jest łańcuszek, jedna osoba pociąga za sobą dziesiątki – powiedziała Kinga redakcji WP Kobieta. O opinię w temacie pielgrzymowania, w czasie pandemii zapytaliśmy wirusologa z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr Tomasza Dzieciątkowskiego. - Każde większe zgromadzenie ludzi jest ryzykowne. Oczywiście im więcej ludzi tym ryzyko jest większe. Jeżeli na takich pielgrzymkach dystans społeczny jest przestrzegany to bardzo dobrze, mam nadzieje, że noszone są maseczki, nawet na otwartej przestrzeni. Zwłaszcza na postojach gdzie dochodzi do bezpośredniego kontaktu. Podsumowując ja bym nie poszedł na taką pielgrzymkę – ocenił ekspert. Na uwagę, że diecezje ustaliły określone modele pielgrzymowania, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia, odpowiedział, że według jego opinii żaden model wędrowania w dużej grupie nie jest sensowny. – Mam na myśli grupę powyżej 20 osób – doprecyzował ekspert. Janina Ochojska wygrała z nowotworem. Co dała jej aktywność zawodowa w czasie choroby? Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze