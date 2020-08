40. Piesza Pielgrzymka Krakowska dotarła na Jasną Górę. Różniła się od poprzednich

"Pielgrzymka narodziła się w 1981 roku z idei 'Białego marszu', jaki odbył się w Krakowie po zamachu na życie Ojca Świętego Jana Pawła II. Piesza Pielgrzymka Krakowska z Wawelu na Jasną Górę odbywa się w dniach 6 – 11 sierpnia w intencji Ojca Świętego i Ojczyzny" – wyjaśnili organizatorzy. Zgodnie z zasadami pielgrzymi dziennie pokonywali od 15 do 35 kilometrów.

Jak podaje "Gość Niedzielny", zazwyczaj na Jasną Górę z Krakowa wyruszało 8 tys. osób, a bywało, że i 11 tys. W tym roku nie było to możliwe. Ze względów bezpieczeństwa pielgrzymów podzielono na 9 grup, a w każdej mogło znaleźć się max. 150 osób. Czytamy, że ci, którzy pozostali w Krakowie, mogli wziąć duchowy udział w wydarzeniu.

– Do Mamusi zawsze idzie się dobrze i z utęsknieniem. Nie inaczej było więc i teraz, a szedłem po raz piąty – cytuje jednego z uczestników katolicki periodyk. – Utrudnienia związane z epidemią w żaden sposób mi nie przeszkadzały, bo nade wszystko chciałem podziękować Bogu i Maryi za to, co wyprosiłem rok temu, czyli za zdrowie dla mojej żony. Miała mieć wtedy operację, a okazało się, że ostatecznie nie była ona potrzebna – mówił redakcji Witold.